Пожар в аптека в Пловдив, каква е причината?

Пожар пламна в аптека на бул. "Шести септември" в Пловдив тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", цитирани от БТА. Още: Голям пожар се разрази в сливенски квартал

Сигналът за пожара е подаден около 6:00 ч. На място са пристигнали четири екипа на пожарната. Основната версия за възникването на пожара е късо съединение. Самата аптека е разположена на партерния етаж в жилищна сграда, а огънят бързо е обхванал цялата търговска площ. Огнеборците са се отзовали веднага с четири екипа, които са загасили пламъците. Въпреки гъстия дим, няма пострадали и допълнителни усложнения.Още: Военен хеликоптер помага в гасенето на пожар край Пловдив