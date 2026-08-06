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Пожар в аптека в Пловдив, каква е причината?

06 август 2026, 9:49 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пожар в аптека в Пловдив, каква е причината?

Пожар пламна в аптека на бул. "Шести септември" в Пловдив тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", цитирани от БТА. Още: Голям пожар се разрази в сливенски квартал

Сигналът за пожара е подаден около 6:00 ч. На място са пристигнали четири екипа на пожарната. Основната версия за възникването на пожара е късо съединение. Самата аптека е разположена на партерния етаж в жилищна сграда, а огънят бързо е обхванал цялата търговска площ. Огнеборците са се отзовали веднага с четири екипа, които са загасили пламъците. Въпреки гъстия дим, няма пострадали и допълнителни усложнения.Още: Военен хеликоптер помага в гасенето на пожар край Пловдив

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Аптека Пожарна Късо съединение пожар
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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