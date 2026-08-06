Половината гърци до 34 години живеят с родителите си: Опозицията поиска спешни мерки

Заради липса на средства над половината гърци на възраст до 34 години живеят с родителите си, показват данните от изследване на Евростат.

Гръцката опозиция, следо оповестяването на данните, настоя за стратегическа програма срещу демографската криза. Според опозиционни представители ниските заплати, високите наеми и липсата на перспектива водят до засилване на демографската криза.

Резултатите от проучването бяха коментирани от местните медии, посочвайки "едно поколение, което не може да направи следващата стъпка".

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Опозицията иска спешни мерки

Според психолози младите гърци нямат средства, за да живеят самостоятелно, което води до ниско самочувствие и до нежелание да създадат семейства и деца.

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Опозицията също повдигна дебат относно европейското проучване, което сравнява Гърция със скандинавските страни, където младите хора още преди 30-годишна възраст създават самостоятелно домакинство.

Опозицията настоява за спешни мерки и специална дългогодишна стратегия срещу демографската криза и посочи проучване за хиляди млади гърци, които напускат страната и работят в други европейски държави, предаде БНР.

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От националистическата партия "Гръцко решение" остро критикуват социалната политика на правителството по отношение на младите хора.

От своя страна синдикатите пък искат рязко увеличаване на заплатите на младите семейства и бонуси за увеличаване на раждаемостта.