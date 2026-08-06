Две нови кули откриха в средновековния град Русокастро, около едната има много стрели (СНИМКИ)

В разгара на археологическия сезон археолозите от Регионален исторически музей – Бургас откриха нови две кули при югозападната крепостна стена на средновековния град Русокастро. Първата е ранновизантийска, правоъгълна, и е била демонтирана още през средните векове. Втората е U – образна, плътна кула, която е пазела неизвестен досега малък вход – потерна. Била е изградена през втората четвърт на 13 в. Още: Уникален керамичен съд с барс откриха в Русокастро

Снимка Регионален исторически музей Бургас

Археолозите считат, че са открили място, край което са се водили активни бойни действия. Непосредствено до новооткритата средновековна кула, но от вътрешното лице на стената, на пространство от едва няколко квадратни метра, на едно ниво, са открити 18 железни накрайника на стрели, включително и арбалетни. Те са намерени в пласт от пепел, който през 14 в. е бил затрупан от насип от камъни и пръст. Много от стрелите са с подвити върхове на остриетата – индикатор, че са се удряли в камъни, вероятно от крепостната стена.

Снимка Регионален исторически музей Бургас

Средновековният град Русокастро е обект с целево държавно финансиране за нуждите на културния туризъм. Разкопките са финансирани ежегодно и от Община Камено, и се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас. Още: Находки от Русокастро разкриват любопитни факти от Средновековието