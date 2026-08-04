Майкъла отново скочи на ЦСКА и Христо Янев: Един мач ако нямаме късмет, всичко ще се срине!

Бившият защитник на ЦСКА Георги Илиев за пореден път атакува „армейците“ и треньора на тима Христо Янев. Майкъла, както всички наричат именития бранител, говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че късметът покрива „червените“. Ако в един мач родният гранд няма късмет, то всичко ще се срине. Според него основната вина за това е на Христо Янев и щаба му.

Георги Илиев допълни, че ЦСКА разполага с 15-16 много добри футболисти, но спортно-техническият щаб не знае какво да прави с тях. По думите му в момента „армейците“ имат играчи за два равностойни отбора, но не ги използват правилно.

„Стига с тези оправдания, не ги ли е срам“

„За мен отборът е на много ниско ниво като игра. Представянето е обида и за треньора, той самият си го признава. Спортният директор също. Само да им кажа, че разполагат с 15-16 много добри футболисти, но те не знаят какво да правят с тях. Да потърсят вината първо в себе си. Спортно-техническото ръководство на ЦСКА трябва да седне и да оправи ситуацията в отбора. Защото за мен отборът не ги приема“.

„Добре че случайно имаме добри играчи, та ритат от 25 метра и вкарваме някой гол. Защото ние не играем футбол, само участваме в мачовете. Ботев Пловдив трябваше да ни води с 4:0 през първото полувреме. Били уморени?! Как може това да го каже треньор? Той не е ли направил подготовка? Стига с тези оправдания, не ги ли е срам. Това е безобразие към собственика на ЦСКА, който прави всичко за тях. Спортно-техническата част в ЦСКА са се объркали къде се намират!“.

„Ръководството искат да им дадат шанс, шанс, шанс“

„Имаме си предостатъчно всякакви футболисти. За българското първенство разполагаме с два отбора, които могат да са конкуренция на всички. Просто някой трябва да ги подреди. Един мач ако нямаме късмет, и всичко ще се срине. Този Вуцов ще излезе прав, че нашият треньор Христо Янев е роден на 30 февруари. Такъв късмет не съм виждал! Вика „взех купата“, да не се връщаме към този мач с Локо Пловдив как Лапухов ни извади. 99 процента от ветераните са на моето мнение“.

„Ръководството също, но понеже са възпитани и интелигенти и искат да им дадат шанс, шанс, шанс. Но всичко си има край, това е ЦСКА, не е Враца. Затова се радвам, че Ицо Стоичков вече идва на стадиона. Стига да не е по интереси. И сега очаквам и на следващия мач да го видя на трибуните. Мен посланикът в Грузия ме покани, но няма да мога да отида. Много свястно момче, цесекар. Дано Ицо Стоичков отиде там, за да бием. И още нещо, надявам се да го видя във ветераните на ЦСКА“, заяви Георги Илиев.

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