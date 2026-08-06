Украйна и България спипаха международен наркобос в Бургас: Киев се хвали, нашето МВР мълчи (СНИМКИ)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), в сътрудничество с българските правоохранителни органи и с помощта на Националната полиция на Украйна, е ликвидирала транснационален канал за контрабанда на силно действащи психотропни вещества към Украйна и Европейския съюз. „В резултат на международна специална операция в България беше задържан организаторът на наркотрафика. Той координираше дейността на 14 лаборатории за производство на алфа-PVP, мефедрон, амфетамин и прекурсори на територията на нашата държава и на ЕС“, съобщи украинската специална служба на 5 август в Telegram.

СБУ уточни, че разкриването на наркосиндиката е станало възможно благодарение на контраразузнавателни мерки, след като в полезрението на агенцията попаднал прокремълски настроен жител на Киевска област. Специалната служба установи участието му в мащабен контрабанден внос на прекурсори и в управлението на мрежа от нарколаборатории, произвеждащи психотропни вещества.

„Производственият капацитет само на една подземна работилница позволяваше месечното синтезиране на над 50 кг особено опасни вещества на обща стойност над 2 милиона гривни (над 38 хил. евро - бел. ред.)“, се подчертава в изявлението на СБУ.

Още: Фентанилът е епидемия от световен мащаб: Експерт от ЦИД обясни за предозирането и проблемите с наркотиците

Организаторът пребивавал в български курорт

Службата отбеляза, че докато е пребивавал в курортен град в България, организаторът е въвлякъл най-малко 30 души в незаконни дейности на територията на ЕС и Украйна. Под негово ръководство заподозрените са създали обширна мрежа от подземни лаборатории за наркотици, като продуктите са се продавали от десетки дилъри, работещи за престъпната организация. За да внасят контрабандно прекурсори в Украйна, членовете на групата тайно са използвали частни превозвачи и шофьори на логистични фирми, казаха от СБУ.

Така шофьорите уж транспортирали търговски пратки. След получаване на прекурсорите в Украйна продуктите се изпращали в подземни работилници за производство на готови психотропни вещества за продажба, отбеляза агенцията.

Доставките на едро на опасни вещества в целия Европейски съюз се осъществявали по подобна схема, твърдят от СБУ.

Още: Експерт: Фентанилът не е дизайнерска дрога

"По време на специалната операция, наред с организатора на наркотрафика, в Киевска и Черновицка област бяха задържани шестима от неговите съучастници. При претърсванията на задържаните бяха открити близо 150 кг прекурсори, оборудване за производство на психотропни вещества и опаковки, както и мобилни телефони, съдържащи доказателства за престъпления", гласи още съобщението.

Обвиненията в Украйна

На заподозрените са връчени уведомления за подозрение по няколко члена от Наказателния кодекс на Украйна:

съучастие в контрабандата на наркотични вещества, психотропни вещества, техните аналози или прекурсори, извършена от организирана група или в особено големи количества;

незаконно производство, изработване, придобиване, съхранение, превоз, изпращане или продажба на наркотични средства, психотропни вещества или техните аналози;

незаконно придобиване, съхранение, превоз, изпращане или продажба на прекурсори, извършени от организирана група или в особено големи количества.

Още: Хванаха наркодилър с голямо количество наркотици в София

Освен това се предвижда действията им да бъдат квалифицирани по част 3 на член 255 от Наказателния кодекс на Украйна - създаване, ръководене или участие в престъпна организация.

В момента се решава въпросът за екстрадицията на организатора на групата в Украйна, а международното разследване продължава с цел привличане на всички участници към отговорност, добавиха от СБУ.

Украинската полиция обяви подробности за задържаните

Според украинската полиция първият етап на операцията е проведен на територията на България, където властите са разбили нарколаборатория за производство на психотропни вещества, разпространявани в Европа.

Още: Хванаха 400 кг марихуана за над 4 млн. евро (СНИМКИ)

По време на операцията в Бургас полицията е задържала ръководителя на престъпната мрежа - 39-годишен украинец от Чернивци, както и 31-годишен химик от Ивано-Франковска област, който е имал пряко участие в производството на наркотиците.

Вторият етап на операцията бе проведен в Черновицка област на Украйна. Следователите са извършили 32 претърсвания, при които са конфискувани амфетамин, канабис, опаковъчни материали, парични средства в украинска и чуждестранна валута, банкови карти, мобилни телефони, SIM карти, лаптопи, флаш памети и ръкописни записи. Иззетите наркотици и психотропни вещества са изпратени в Киевския научноизследователски криминалистичен център на Министерството на вътрешните работи на Украйна за експертиза.

По време на този етап на операцията са задържани още шестима души - четирима мъже и две жени.

Освен разкриването на лабораторията за фентанил на 4 август, в сайта на българското МВР няма нищо обявено за акцията, която се разгласява в Украйна.