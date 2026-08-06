Доброславци става център на космическите технологии

Високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето ще бъде изграден на мястото на бившето летище Доброславци. Това обяви премиерът Румен Радев по време на подписването на меморандум за сътрудничество между българското правителство и Starbase Europe за реализацията на приоритетен инвестиционен проект чрез публично-частно партньорство.

"Летището Доброславци преустанови активна летателна дейност преди 25 години. Затова през 2023 година, по време на служебното правителство на Гълъб Донев, ние взехме и изпълнихме едно важно стратегическо решение - да обособим Икономическа зона Доброславци, която да се възползва от огромния потенциал на това място, да привлича инвестиции в областта на високите технологии, да развива иновативни индустрии", коментира Радев.

След 3 години застой страната е на път да реализира тази стратегическа възможност, категоричен е той.

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"Днес отваряме вратите за иновативни български компании"

"Днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели, високи амбиции, имат смели визии и най-вече доказан глобален успех в областта на иновативните индустрии", допълни още Радев.

По план на територията на бившето летище ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и научноизследователската дейност.

"Тук ще се изгради един високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето", заяви Румен Радев.

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Пистата ще запази своята функционалност, като ще бъде ремонтирана и удължена. Тя ще остане и като база за подготовка на НСО.

"Това ще даде тласък на целия този проект за развитие на общините в региона. Много сериозен тласък", подчерта премиерът.

Също така предстои изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса.

"Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година – Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери много по-ефективно и много по-оперативно", допълни Радев, цитиран от Фокус.

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Проектът е пример за икономическата политика на правителството, насочена към инвестиции в икономиката на знанието, високотехнологичните производства и иновациите, смята още той.

"Надявам се, че точно по този начин ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава", заяви Радев.

"Успехът на инициативата няма да се измерва единствено с размера на инвестициите и броя на създадените работни места. Ще се измерва с факта, че по този начин ще развиваме и ще задържаме тук таланта на младите българи. И България ще намери достойно място в индустриите на бъдещето на XXI век", допълни още Радев.