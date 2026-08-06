Учени: На Марс един човек би могъл да преживее едновременно пролет и зима

Температурната разлика между почвата и въздуха на Марс е толкова поразителна, че краката и главата на човек биха били в два различни сезона едновременно.

Как е възможно на Марс човек да преживее едновременно два сезона?

Марсианската атмосфера е толкова тънка, че огряваната от слънцето почва близо до екватора може да се затопли до 24°C през деня, докато въздухът на човешки ръст остава под нулата, според Space Daily, позовавайки се на данни на НАСА.

Учените сравняват този ефект с два термометъра: единият е поставен върху нагрята земя, а другият е повдигнат приблизително на височината на главата. Разликата между тях се дължи само на два метра от най-разредения въздух, който можем да си представим.

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НАСА използва точно това сравнение в своето ръководство за Марс – „пролет под краката ни и зима над главите ни“. Това не е просто интересен факт, но и илюстрация на фундаментална характеристика на марсианското време: на Земята въздухът пренася топлината доста ефективно, така че температурата на почвата и атмосферата се възприема като едно цяло. На Марс обаче това са два до голяма степен несвързани слоя.

Основната причина е липсата на въздух, способен да пренася топлина. Атмосферното налягане на повърхността на Марс е по-малко от един процент от това на морското равнище на Земята. Въпреки че атмосферата е съставена предимно от въглероден диоксид, общото количество газ над повърхността е толкова малко, че ефективният топлообмен между почвата и въздуха е практически несъществуващ.

Според учените, тънката атмосфера е възпрепятствала многократно функционирането на технологиите на Марс - хеликоптерът Ingenuity е трябвало да върти перките си с изключителни скорости, за да лети във въздух, чиято плътност е само около един процент от тази на Земята, а инструментът MOXIE е изисквал специална помпа, за да събира достатъчно въглероден диоксид за производство на кислород.

Тези изчисления бяха потвърдени от марсохода Perseverance. Неговият инструмент MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) регистрира температури на различна надморска височина в кратера Джезеро. Според типичните наблюдения, повърхността се е затоплила от -83°C преди зазоряване до +5°C по обяд, докато температурата на въздуха се е колебала между -83°C и -23°C.

Анализ на данните на MEDA, публикуван през 2023 г., установи, че по-голямата част от тази температурна разлика е концентрирана в първите 1,45 метра над повърхността, а по обяд градиентът може да достигне приблизително 26 °C за всеки метър надморска височина.

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Подобен модел е бил регистриран преди това от роувъра Curiosity в кратера Gale: температурите на почвата са варирали от +3°C до -91°C, докато температурите на въздуха са били от -2°C до -75°C. Почвата е реагирала на промените по-бързо и в двете посоки, както нагряването, така и охлаждането са били по-бързи от тези на въздуха.

Както обаче се отбелязва в статията, топлата „подметка“ не означава непременно комфортни условия за хората. Атмосферното налягане на Марс е твърде ниско за живот без скафандър, въздухът е практически безкислороден, а повърхността е постоянно бомбардирана с ултравиолетова и йонизираща радиация. Дори силен марсиански вятър, поради разредения въздух, пренася значително по-малко топлина и сила от вятър със същата скорост на Земята.

Топлината на повърхността на Марс изчезва почти толкова бързо, колкото се появява. Веднага щом слънцето залезе, почвата освобождава съхранената си енергия в студеното пространство, тъй като атмосферата над нея е практически неспособна да задържи тази топлина.

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