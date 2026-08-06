ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 06.08.2026

Предпоследният работен ден от седмицата ще предложи на феновете на футбола и спорта редица интересни събития. Най-любопитното от тях е гостуването на ЦСКА на израелския Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Привържениците на тениса пък ще могат да наблюдават на живо битките на турнира от сериите Мастърс в Монреал. Европейското първенство по плуване също е в разгара си.

Какво може да гледате по телевията днес:

16:45 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, жени, Евроспорт 1

18:30 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

19:00 Футбол: Макаби Тел Авив – ЦСКА, Лига Европа, Диема спорт

19:30 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 1

19:30 Тенис: АТР 1000 Монреал, МАХ Спорт 2

20:00 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

22:00 Голф: Уиндъм, Евроспорт 2