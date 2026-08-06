След 18 години: Филмът "Досиетата Х" се завръща с по-страшна версия (ВИДЕО)

След 18 години филмът "Досиетата Х: Искам да повярвам" ще излезе в нова, по-пълна версия, която за първи път ще включва сцени, премахнати от оригиналното киноиздание заради високата им степен на напрежение, съобщава уебсайтът "Digital Spy".

Излезлият по кината през 2008 г. "Досиетата Х: Искам да повярвам" проследява бившите агенти на ФБР Фокс Мълдър (Дейвид Духовни) и д-р Дейна Скъли (Джилиън Андерсън), които се завръщат към разследванията, след като федерален агент изчезва безследно. По време на случая те се срещат с опозорения свещеник отец Джо Крисман (Били Конъли), който твърди, че има пророчески видения за отвличания.

При премиерата си филмът получи предимно отрицателни оценки, като много критици смятаха, че му липсват мистиката и ужасът, превърнали телевизионния сериал в култов.

Създателят на "Досиетата Х" и режисьор на филма Крис Картър разкри, че по онова време студиото го е принудило да премахне няколко по-плашещи сцени, за да може продукцията да получи възрастово ограничение PG-13.

"Направих филма прекалено страшен и ръководството на "Фокс" ми каза, че искат продукция с рейтинг PG-13. Сега имам възможност да се върна и да направя страшния филм, който винаги съм искал. Не става дума просто за режисьорска версия, а за шанс да вдъхна живот на нещо, което остана на страницата и така и не стигна до екрана", каза Картър.

Повече за новата версия на филма

Пред "Ентъртейнмънт Уикли" той допълни, че е "истинско удоволствие" феновете най-накрая да видят филма така, както първоначално е бил замислен.

"Искахме да направим своеобразен филм за Франкенщайн, но поради различни причини нашият Франкенщайн така и не напусна операционната. Възможността отново да го съживим е истинско удоволствие", заяви режисьорът.

Публикуваният първи трейлър на новата версия вече предизвика положителни реакции сред почитателите на поредицата, които очакват филмът да разкрие по-мрачната визия, предвидена от неговия създател.

Премиерата на филма е на 14 август в САЩ.

Източник: БГНЕС