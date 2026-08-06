След спешната среща в Рабат: От ФИФА признаха за „грешки“, но заявиха пълната си подкрепа за Инфантино!

Засипано от критики заради оттегления проект за привличане на частни инвеститори, ръководството на световната футболна централа ФИФА призна за „грешки“ и поднесе „извинения“, но в същото време демонстрира пълна подкрепа за Джани Инфантино на спешна кризисна среща в Рабат. Това съобщи „АФП“. Събитието не бе отворено за медиите и се проведе в комплекса на Мохамед VI в Сале - в близост до Рабат.

От ФИФА поднесоха своите извинения след разразилия се скандал

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

Ръководството на ФИФА разпространи комюнике, в което признава, че са направени „грешки след изтичането на предложението в медиите“.

„Поднасят се извинения за грешките, придружени с ангажимента да не се повтарят. Беше уточнено, че не е имало никакво намерение да се изключи Съвета на ФИФА от решенията, както и членовете на ФИФА от процеса, който трябваше да бъде управляван различно“, се казва още в съобщението, без да се цитира Инфантино.

„В този случай е важно да се подчертае, че въпреки че имаше грешки, всичко бе направено бе в страктно уважение на правилника на ФИФА. Членовете на Съвета на ФИФА потвърдиха пълната си подкрепа за президента Джани Инфантино, като избран от 211 членки на ФИФА“, казва още комюникето.

„Проектът бе изоставен и е ясно, че ФИФА няма да толерира всяко посегателство на интегритета си и на управлението си, като ще вземе всички мерки, за да защити името и репутацията си“, уточнява позицията.

Инфантино се опитва да омаловажи грешките си, като обяви и пълна подкрепа за генералния секретар на ФИА Матиас Графстрьом, който го критикува чрез писмо към всички служители на институцията. Основният съветник на Инфантино Карлос Кордейро пък подаде оставка в петък, противопоставяйки се „категорично“ на проекта.

Швейцарецът получи мнго критики в последните дни, като в хора на критиците се включиха още британският премиер Анди Бърнъм и канадският му колега Марк Карни. Футболните федерации на Финландия, Уелс, Сърбия и Швеция вече оттеглиха доверието си от Инфантино.

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