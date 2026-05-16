Ел Класико на трансферния пазар: Жозе Моуриньо пресича плановете на Барселона за ключов нападател

Жозе Моуриньо, който в момента е начело на Бенфика и според слухове предстои да бъде представен като нов треньор на Реал Мадрид, е настоял тимът да се насочи към привличането на нападателя Маркъс Рашфорд. Английският национал, чийто права принадлежат на Манчестър Юнайтед, в момента е свързан и с Барселона, където играе под наем. Според информациите Моуриньо познава отлично Рашфорд от съвместната им работа в Юнайтед, където двамата прекараха близо два сезона и половина.

Моуриньо настоява за спешен трансфер на Маркъс Рашфорд, разкъсван между два испански гранда

Португалският специалист вижда възможност да се събере отново с 28-годишния нападател на “Сантиаго Бернабеу”, като според публикации в английските медии той дори е готов да настоява за трансфер, въпреки интереса на Барселона да задържи играча. Каталунският клуб обаче не е склонен да го откупи за сумата от около 30 милиона евро.

Самият Рашфорд предпочита да остане на “Камп Ноу”, но бъдещето му остава неясно заради липсата на окончателно споразумение между клубовете. В миналото под ръководството на Моуриньо в Манчестър Юнайтед англичанинът записа добри изяви, като реализира 24 гола в рамките на два сезона и помогна на тима да спечели Лига Европа и Купата на лигата.

