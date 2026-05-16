Арне Слот удари дъното: Ливърпул официално се записа в историята с невиждан досега антирекорд

Поредната загуба на Ливърпул в шампионата на Англия срещу Астън Вила с 2:4 на “Вила Парк” в Бирмингам гарантира на отбора място в списъка с антирекорди. Тимът на Арне Слот допусна сериозни грешки в дефанзивен план, като допуснатите голове се превърнаха в постоянен проблем през кампанията. Резултатът затвърждава впечатлението за липса на стабилност и баланс в представянето на отбора, особено в ключови срещи срещу директни съперници.

Ливърпул се изравни по антипоказатели с отбори от дъното на Висшата лига

Към момента, кръг преди края на първенството, Ливърпул вече е инкасирал общо 52 попадения - най-лошият резултат на клуба в ерата на 38-те мача във Висшата лига. Това поставя под сериозно съмнение баланса между атака и защита в състава през сезона.

Натрупаните загуби се отразяват катастрофално върху класирането на отбора. Мърсисайдци вече имат 12 поражения, което ги оставя на петата позиция във временното подреждане и извън битката за най-високите цели, към които традиционно се стремят. Любопитен детайл е, че същия брой загуби имат и Съндърланд и Лийдс Юнайтед, макар че те се намират значително по-надолу във временното класиране.

