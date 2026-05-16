Прогноза за времето - 17 май 2026 г. (неделя)

През нощта облачността над страната ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад, в Североизточна България – от югоизток.

В неделя облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи, на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, и ще се усили, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен.

С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина, в София – около 14 градуса.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, през деня ще се повишава и ще се доближи до средното.

Над планините и по морето

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. Температурата на морската вода е между 13 и 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, с тенденция на отслабване.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 3 мин. и залязва в 20 ч. и 44 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 41 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 54 мин. и залязва в 22 ч. и 8 мин. Фаза на Луната: новолуние.

Източник: meteo.bg