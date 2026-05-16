"Как няма да го познаем? Тука сме само Gen Z, затова така": спортни журналисти не познават легенда от САЩ '94 в играта "Кой съм аз" (ВИДЕО)

Познавате ли българските легенди от великото американско лято в САЩ, посветено на Мондиал 1994? А знаете ли през кои клубове са преминали славните им кариери? Тъкмо тези свои познания тестваха спорните журналисти Кристин Попова, Стефан Йорданов, Кристиян Недев и Николай Илиев в играта "Кой съм аз" на предаването "Точно попадение". Те трябваше да познават кой е липсващия клуб от кариерата на даден футболист, но се изложиха именно когато на екрана се появи легендата от САЩ '94 Петър Хубчев.

Никой не позна къде е играл Петър Хубчев

Правилата на играта "Кой съм аз" в последния епизод на "Точно попадение" бяха прости - на екрана се показва един футболист, както и всички клубове, през които е преминал в кариерата си. Само една емблема не е показана, а журналистите трябваше да познаят кой е липсващият клуб. На екрана се появи легендарният Петър Хубчев. Започва кариерата си в Осъм Ловеч, преминава през Левски, след това в мистериозния клуб и приключва в Айнтрахт Франкфутр. Лесно, нали?

Оправданието е, че сме млади, Gen Z

Е, не и за Кристин, Стефан, Кристиян и Николай. Те се чудеха, мотаха, разтягаха лукуми и така и не се сетиха за правилния отговор. Никой от тях дори не посмя да даде предположение. Вероятно от страх да не се изложат, че не знаят. Но накрая това така или иначе си пролича. След като стана ясно, че никой няма да се сети, на екрана се появи емблемата на мистериозния клуб - Хамбургер.

"Как няма да го познаем", зачуди се Николай както на собствената си невежест, така и на тази на колегите му. Но Стефан бързо ги оправда: "Тука сме само Gen Z, затова така". Щяхте ли да се сетите за верния отговор, ако бяхте на мястото на четиримата журналисти? Имаше ли и други клубове, за които те не се сетиха? Кой измежду Кристин, Стефан, Кристиян и Николай спечели тазседмичното издание на играта "Кой съм аз"? Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите в най-новия епизод на "Точно попадение":

