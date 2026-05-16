Китайски учени откриха начин да генерират електричество от дъждовни капки

Изследователи от Китай са разработили иновативно устройство, което преобразува кинетичната енергия на дъжда в електричество. Новата технология може да захранва десетки светодиоди и сензори дори при пълна липса на слънчева светлина, съобщава EcoNews.

Генериране на електричество от дъждовни капки

Системата се нарича W-DEG (Генератор на капчици електричество, интегриран с вода). Тя се състои от ултратънък филм, който плава на повърхността на водата. Всеки удар на капчица генерира кратък електрически импулс.

По време на тестове, прототип с размери само 0,3 квадратни метра е успял едновременно да захранва 50 търговски светодиода. Съобщава се, че устройството използва вода не само като опора, но и като част от електрическата верига, което значително намалява цената и теглото на конструкцията.

Прочетете също: НА ЖИВО: САЩ и Китай са се споразумели за ядреното оръжие на Иран

Според разработчиците от Нанкинския университет по аеронавтика и астронавтика, новата система е с 87% по-лека от традиционните алтернативи. Това я прави идеална за използване в езера и язовири, казват учените.

„Като позволихме на водата да играе едновременно структурна и електрическа роля, ние открихме нова стратегия за генериране на електричество от капчици“, казва професор Уанлин Гуо.

Съобщава се, че цената на такъв панел е приблизително 14 долара на квадратен фут, което е почти наполовина по-ниско от цената на предишни разработки. Това позволява технологията да се използва за самостоятелни сензори за качество на водата, които преди това изискваха честа смяна на батериите.

Прочетете също: САЩ: Си Дзинпин и Тръмп се споразумяха Иран никога да няма ядрено оръжие

Ще замени ли това слънчевите панели?

Въпреки впечатляващото пиково напрежение от 250 волта, изследователите подчертават, че технологията няма да замести слънчевата или вятърната енергия. Както е посочено в публикацията, това е „лека допълнителна система“, която запълва празнините в електрозахранването по време на продължително облачно време.

Устройството остава работещо дори в замърсена езерна вода и при температури от 10°C до 50°C. За да навлезе на масовия пазар обаче, разработчиците все още трябва да подобрят дренажната система, за да гарантират, че излишната повърхностна вода не намалява ефективността на производството на електроенергия.

Междувременно стана ясно, че Китай е е осъществил един от най-големите екологични проекти в историята, засаждайки дървета на площ с размерите на Алжир, съобщава Wirtualna Polska.

Според изследователите, масовото озеленяване е довело до критично ограничаване на водните ресурси в източните и северозападните райони, които заемат 74% от територията на страната.

Прочетете също: Китай засади 78 милиарда дървета, но сега плаща цената: Учени предупреждават за опасност