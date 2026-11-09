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Марин Петков: "Явно си заслужаваме мястото, все един от новите ще се интегрира"

09 ноември 2026, 17:51 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на националния отбор по футбол
Марин Петков: "Явно си заслужаваме мястото, все един от новите ще се интегрира"

За националния отбор на България предстоят много важни мачове от Лигата на нациите - домакинство на Исландия на 13 ноември и гостуване на Естония на 16 ноември. При добри стечения на обстоятелствата, "лъвовете" могат да завършат дори на първо място в групата, въпреки слабия старт. Марин Петков говори пред медиите на първата пресконференция от събирането на лагера на националите и заяви, че България може да постигне по-добри резултати.

Марин Петков: "Новите в отбора ще помогнат"

Ето какво каза Марин Петков: "Чувствам се много хубаво на родна земя. Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург. Фокусираме се върху предстоящите два мача. Все един от новите ще се интегрира достатъчно добре. Трябва да помогнем за това нещо. Новите в отбора ще помогнат с качествата си. Футболистите не трябва да коментират работата на треньора. Не трябва да се фокусираме върху бъдещето и миналото, а да се фокусираме върху настоящето. Трябва да се професионалисти и да спазваме абсолютно всичко, което нашият наставник иска.

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Марин Петков

"Явно си заслужаваме мястото"

В предстоящия мач трябва да излезем да играем футбол. Предните резултати не бяха позитивни. Може да сме влезли с друга нагласа, но резултатите са спрямо това, което си показал. Явно си заслужаваме мястото. Нивото ни може да бъде по-високо, то това не трябва да го казваме само на приказки, а да го показваме на терена. Поколенията се менят и от нас зависи да променим настоящето. Не трябва да окачествяваме треньорите на българи и чужденци , а дали са добри".

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Национален отбор по футбол Лига на нациите Марин Петков
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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