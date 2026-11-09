Руски военен самолет, превозващ политици и военни, кацна мистериозно в Израел

Руски военен самолет Ту-154, използван за превоз на висши длъжностни лица и военнослужещи, е кацнал в неделя вечерта, 8 ноември, на летище „Бен Гурион“ в Израел, след като е излетял от военновъздушна база в околностите на Москва, съобщава израелската обществена медия KAN News. Целта на посещението остава неизвестна. Данни за проследяване на полети идентифицират самолета като „Туполев" Ту-154М, с регистрационен номер RA-85042, експлоатиран от 223-та летателна единица на руското военно министерство.

Самолетът е излетял от военновъздушната база „Чкаловски“ край Москва и е пристигнал на летище „Бен Гурион“ вечерта на неделя. Flightradar24 и Jerusalem Post посочват, че кацането е било около 19:00 ч. местно време, докато KAN цитира час около 21:00 израелско време.

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Необичаен VIP транспортен полет

KAN описа пристигането като изключително необичайно - през последните години не е имало подобен руски военен VIP полет към Израел.

Маршрутът на самолета е преминал над Черно море и през турското въздушно пространство, преди да навлезе от Средиземно море и да обиколи над летището преди кацане.

A Russian military Tu-154 used to carry senior officials and troops landed at Israel’s Ben Gurion Airport on Sunday evening after leaving a Moscow-area air base, KAN News reports. The purpose of the visit remains unknown. https://t.co/rnMEc5ghBC https://t.co/4sIeZuupHp — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Самолет под санкции от САЩ

223-та летателна единица се занимава с превоза на правителствени лица и висши военни.

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Американските регистри включват RA-85042 сред самолетите, блокирани съгласно Изпълнителна заповед 14024 от май 2023 г., когато Вашингтон наложи санкции на единицата заради предполагаема подкрепа за действията на частната военна компания "Вагнер"

Мълчание от страна на Израел и Москва

Нито целта на посещението, нито самоличността на пътниците са били разкрити. Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ/IDF), кабинетът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и руското посолство в Израел са отказали да коментират, когато са били потърсени от KAN и Jerusalem Post.

KAN съобщи, че се очаква самолетът да напусне Израел в понеделник следобед. Непотвърдени публикации в социалните мрежи твърдяха, че полетът е за евакуация на дипломати. Досега няма официално потвърждение на тази информация, предава турската платформа Clash Report.

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Русия, Иран и регионалният контекст

Кацането се осъществява на фона на напрегнати, но все още активни канали за комуникация между Израел и Русия, които някога бяха насочени към предотвратяване на конфликти, свързани с руските сили в Сирия. Москва намали това присъствие след пълномащабната инвазия в Украйна и наскоро премести силите си обратно към военновъздушната база "Хмеймим" на сирийска територия.

Всичко това идва и след срещите на ръководителя на иранската национална сигурност Мохсен Резаи с диктатора Владимир Путин в Москва по-рано този месец, както и съобщенията, че Техеран търси руски противовъздушни системи С-400. Отделно от това Русия посъветва своите граждани да избягват пътувания до Иран поради рисковете от ескалация на напрежението.

Не е установена потвърдена връзка между тези събития и кацането на летище „Бен Гурион“.