Росен Божинов: "България може да гони първо място, има доза треньорска грешка"

За националния отбор на България предстоят много важни мачове от Лигата на нациите. "Лъвовете" ще се правят срещу Исландия на родна земя, след което ще гостуват на Естония. Срещите са съответно на 13 и 16 ноември. На първата пресконференция след събирането на лагера на националите, Росен Божинов изказа мнението си за шансовете на България. Според него националите ни могат да се класират на първо място в групата, в която е и Люкембург.

Росен Божинов: "Приятно съм изненадан от ситуацията"

Ето какво каза Росен Божинов: "Не съм уплашен от инцидента, припаднах, както всички знаят, вече съм добре, тренирам, всичко вече е наред. Доста позитивно е, има усмивка по лицата на футболистите, това ми е първи ден, приятно съм изненадан от ситуацията. Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни и необременени, ще покажем най-доброто в предстоящите мачове.

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"Фокусирани сме мач за мач"

Гоним си целта докрай, независимо от моментното класиране, можем да гоним първото място. Фокусирани сме мач за мач, искаме да подобрим играта си, да направим това, което иска треньорът. Има доста голямо подмладяване, между другото, има доста млади лица, които се утвърдиха в отборите си, това е позитивно. С младежите не показахме най-доброто срещу Чехия, показахме добра игра срещу Португалия. Можеше сега да сме на европейски квалификации".

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