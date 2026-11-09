Детето чудо, което взриви Шампионска лига и накара Германия и Италия да се бият за него

В световния футбол има много млади таланти, но малка част от тях изпъкват над останалите. А още по-малко млади футболисти постигат потенциала си и се превръщат в световните звезди, които им е предричано да бъдат. Едно от най-горещите имена в момента е това на Николо Тресолди. Той е централен нападател, играе за белгийския Брюж и има голям въпрос пред себе си - той трябва да избере дали да представлява родната му Италия или Германия, където е израснал като футболист.

Николо Тресолди има огромен потенциал

От началото на настоящия сезон Николо Тресолди е един от най-ефективните нападатели в световния футбол. 22-годишното острие има 11 мача в белгийския елит за своя Брюж, като вкара цели 8 гола. Статистиката му в Шампионска лига е още по-впечатляваща. Тресолди вкара 5 гола в едва 4 мача, включително и хеттрик в гостуването на Интер. Другите му попадения дойдоха срещу Астън Вила и ПСВ - също доста сериозни съперници. Според специализирания сайт "transfermarkt", Тресолди е оценен на 35 милиона евро, а интерес към него има от Манчестър Сити, Милан, Челси и Нюкасъл. Договорът на нападателя с Брюж важи до 2029 г., но в моемнта той не се трвожи за бъдещето си на клубно ниво.

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Италия или Германия е големият въпрос пред Тресолди

На дневен ред в живота на Николо Тресолди е друг избор. Той трябва да реши дали да представлява Италия или Германия на ниво мъжки национални отбори. Самият той казва, че се чувства като италианец, тъй като е живял на Ботуша до 13-годишна възраст. Но е привикнал повече към Германия, тъй като там се е развил футболният му път. В момента и двете страни са в крещяща нужда от централен нападател. Германия не разполага с достатъчно класно и младо острие и няма изгледи за развитието на такова. Италия има Франческо Пио Еспозито, но въпреки добрия му старт, никой не знае какво ще донесе бъдещето.

А и нищо не пречи на националния селекционер да използва схема с двама централни нападатели, което не е нетипично за италианците. Към момента Тресолди представлява отбора на Германия до 21 години, но това не гарантира нищо на "маншафта".

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