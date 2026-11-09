Като треньор: Една от най-големите легенди на Реал Мадрид се завръща в Испания

Легендата на Реал Мадрид и испанския футбол Раул Гонсалес е фаворит за треньор на втородивизионния Реал Овиедо, съобщава "Marca". Тимът от Астурия официално обяви раздялата със старши треньора Хулиан Калеро. Заедно с него си тръгват и всички членове на неговия щаб. Решението на шефовете на Овиедо идва след период на колебания относно бъдещето на наставника, като дори победата с 2:1 над Кадис през уикенда не успя да спаси поста му.

Раул е фаворит за треньор на Реал Овиедо

Клубът в момента заема деветата позиция в Ла Лига 2 с 21 точки. Отпадането от турнира за Купата на краля от четвъртодивизионния Нумансия и домакинската загуба от Лас Палмас се оказаха решаващи. Раул пък притежава профил, който напълно отговаря на изискванията на собственика на клуба Хесус Мартинес. Ръководството харесва силния характер на Раул, богатата му футболна визитка и модерното разбиране за играта.

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Синът на Раул играе в Овиедо

Между легендарния нападател и Реал Овиедо съществува и лична връзка, тъй като неговият син играе за втория отбор - Овиедо Ветуста. Раул в момента е свободен и не води нито един отбор. За последно той бе начело на втория тим а Реал Мадрид. В историята на "кралете" той остава като футболистът, записал най-много мачове в историята на клуба. Той има 741 срещи на сметката си с "белите", в които е вкарал 323 гола и е дал 137 асистенции.

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