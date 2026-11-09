България ще е домакин на Лигата на нациите по волейбол през 2028 г.: Вдигаме шансовете си за Олимпийските игри

Голяма новина за българския волейбол! София ще бъде домакин на една от трите седмици на волейболната Лига на нациите през 2028 г. Новината беше съобщена от президента на Българската федерация по волейбол Любо Ганев. Това домакинство ще е още по-специално за България, като ще се проведе в годината на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Самата Лига на нациите ще се проведе преди тях и може да помогне на националния ни отбор да се класира и да представлява родината в САЩ.

София ще бъде домакин на ВЛН през 2028 г.

Любо Ганев обяви официално, че София ще бъде домакин на втората от трите седмици на волейболната Лига на нациите през 2028 г. Той съобщи, че процедурата е финализирана и на 9 ноември България е получила подписания договор от Volleyball World и Международната федерация по волейбол (FIVB). Ганев добави, че след края на Лигата на нациите ще бъдат обявени и последните три отбора, които ще вземат участие на Олимпийските игри.

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Бургас ще домакинства през 2027 г.

Именно заради тях ВЛН ще бъде изтеглена по-рано през годината, а мачовете в София ще се играят между 20 и 24 май 2028 г. Това ще бъде и второ поредно домакинство за България на волейболната Лига на нациите, като Бургас ще бъде домакин на турнира през 2027 г. В допълнение, Любо Ганев заяви, че БФВ вече е подала документи и за домакинство на ВЛН през 2029 г.

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