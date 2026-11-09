Странен технически проблем забави полет на Ryanair от Пловдив за Милано (СНИМКИ И ВИДЕО)

Полет FR9859 на авиокомпания Ryanair изчаква на летище Пловдив. Причината според пътници - задържала се е вода в крилата на самолета след зареждане на гориво. На видеоклип, получен в редакцията на Actualno.com, се вижда цистерна. И още - пак по информация от пасажер от София е изпратен инженер.

Полетът е до Милано Малпенса и закъснява поради технически проблем със самолета, гласи съобщението на компанията до пътниците, с което медията ни разполага. Опитите да получим информация за инцидента от летище Пловдив бяха неуспешни. От Министерството на транспорта и съобщенията заявиха пред наш репортер, че нямат информация за случилото се.

Става ясно, че самолетът трябва да бъде проверен от специализиран техник. Според нашия източник обаче въпросното техническо лице всъщност щяло да дойде от чужбина - засега няма официално потвърждение дали е така.

Очакваният час на излитане е 20:50.