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Приключва ли рекордната серия: Испания е без Ямал и още един световен шампион за Лигата на нациите

09 ноември 2026, 16:30 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Приключва ли рекордната серия: Испания е без Ямал и още един световен шампион за Лигата на нациите

Испания се намира в знаменита серия от 43 поредни мача без загуба. Това е абсолютен рекорд, като предишния такъв държеше Италия, която не допусна поражение в 37 поредни срещи в периода между 2018 г. и 2021 г. Испания не познава вкуса на поражението от 22 март 2024 г., когато за последно допусна загуба - с 0:1 от Колумбия. Но в предстоящите мачове от Лигата на нациите "ла фурия" може да срещне големи трудности, тъй като няма да може да разчита на две от големите си звезди - Ламин Ямал и Микел Оярсабал.

Ямал има проблеми с коляното

Според информация на "COPE", Ламин Ямал има проблеми в дясното коляно след мача на Барселона срещу Атлетико Мадирд. На 8 ноември каталунците победиха "дюшекчиите" с 2:1 в мач от 12-ия кръг на Ла Лига. Но след триумфа, Ямал е изпитал сериозни болки в коляното си. След като е преминал през нужните медицински прегледи, от клуба са взели решение той да не се включи в лагера на Испания.

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Ламин Ямал

Оярсабал лекува грип

Микел Оярсабал също към момента не е със съотборниците си в националния отбор, тъй като не е възстановен от грип. Нападателят на Реал Сосиедад не беше в групата на отбора за последния мач - победата с 1:0 над Райо Валекано. Очаква се и Ямал, и Оярсабал да пропуснат срещата с Чехия на 12 ноември. Все още не е ясно дали двамата ще бъдат част от състава на Луис де ла Фуенте за сблъсъка с Англия на 15 ноември.

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Испания отбор Лига на нациите Ламин Ямал Микел Оярсабал
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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