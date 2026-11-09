The Neighbourhood за първи път в България на 23 юни 2027 г. като част от Release Sofia Festival

Една от най-разпознаваемите групи на съвременната алтернативна поп сцена The Neighbourhood пристига за първи път в България на 23 юни 2027 г. Концертът ще се състои в Sofia Live Park, най-новата фестивална локация в столицата, разположена в парка на летище "Васил Левски", и е първото обявено събитие от дебютното издание на Release Sofia.
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Калифорнийската група съчетава рок, поп и R&B в характерна меланхолична естетика, превърнала я в едно от най-разпознаваемите имена в съвременната алтернативна музика. С милиарди слушания, участия на някои от най-големите фестивали в света и хитове като "Sweater Weather", една от най-слушаните песни в историята на Spotify, The Neighbourhood са изградили впечатляваща международна публика. Още изпълнители за този ден ще бъдат обявени скоро.
Билетите влизат в продажба на 13 ноември 2026 г. от 10:00 ч. на releasesofia.bg и more.com.
Ексклузивна предварителна продажба за фенове на изпълнителя започва на 11 ноември от 10:00 ч., с ограничен брой билети на цени от 65 €, през официалните канали на групата.
Early bird билети на цени от 65 € ще бъдат налични и по време на официалната продажба на 13 ноември, при наличност след приключването на предварителната продажба. Допълнителните ценови категории ще бъдат обявени допълнително.
Ще бъде наличен и ограничен брой VIP билети на цени от 300 €.
VIP билетите включват:
- Паркинг
- Свободна консумация на напитки от отворен бар
- Специален сувенир
- Достъп до обособена зона със седящи места
- Приоритетен вход
- Отделни санитарни помещения за VIP зоната
За пълна информация относно цени, програма, достъп и други подробности посетете www.releasesofia.bg.
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The Neighbourhood
Създадена в Калифорния през 2011 г., The Neighbourhood бързо надраства алтернативната сцена, от която произлиза. С харизматичния фронтмен Джеси Ръдърфорд начело и отличителна визуална естетика, превърнала се в неизменна част от идентичността им, групата скоро заема своето място в съвременната попкултура.
Големият пробив идва със сингъла "Sweater Weather", включен в дебютния им албум "I Love You." (2013), който се превръща в един от най-големите алтернативни хитове на своето време. Повече от десетилетие по-късно песента се доближава до 5 милиарда слушания в Spotify и вече е сред трите най-слушани парчета в историята на платформата. Междувременно песни като "Daddy Issues", "Softcore", "Reflections" и "You Get Me So High" също преминават границата от 1 милиард слушания, доказвайки дълготрайното въздействие на музиката им и непрестанния интерес към нея от страна на новите поколения слушатели.
Следват албумите "Wiped Out!" (2015), "The Neighbourhood" (2018) и "Chip Chrome & The Mono-Tones" (2020), с които групата постепенно развива своя звук, запазвайки тъмната, меланхолична атмосфера, превърнала се в нейна запазена марка.
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След продължителна пауза, петимата членове отново се събират в студиото и през 2025 г. се завръщат с "(((((ultraSOUND)))))" - петият им студиен албум, създаден в резултат на по-свободен и спонтанен творчески процес.
Завръщането им на сцената е съпътствано от най-мащабното турне в кариерата им, което ги отвежда до някои от най-престижните концертни зали в света, сред които Madison Square Garden в Ню Йорк, The O2 в Лондон и Accor Arena в Париж.
Release Sofia е нов фестивален проект, роден от опита и концепцията на Release Athens – един от най-големите и утвърдени музикални фестивали в Гърция. През 2027 г. той разширява присъствието си в България, пренасяйки своята идентичност и визия в София. Амбицията е Release Sofia да се превърне в ежегодна музикална среща за публиката от България и региона, представяйки големи международни и български артисти, обединени от мащабни продукции, високо ниво на организация и внимание към цялостното преживяване на публиката. От създаването си през 2016 г. Release Athens е посрещнал над 1 милион меломани и е представил повече от 260 артисти, сред които над 150 международни имена.