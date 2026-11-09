The Neighbourhood за първи път в България на 23 юни 2027 г. като част от Release Sofia Festival

Една от най-разпознаваемите групи на съвременната алтернативна поп сцена The Neighbourhood пристига за първи път в България на 23 юни 2027 г. Концертът ще се състои в Sofia Live Park, най-новата фестивална локация в столицата, разположена в парка на летище "Васил Левски", и е първото обявено събитие от дебютното издание на Release Sofia.

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Калифорнийската група съчетава рок, поп и R&B в характерна меланхолична естетика, превърнала я в едно от най-разпознаваемите имена в съвременната алтернативна музика. С милиарди слушания, участия на някои от най-големите фестивали в света и хитове като "Sweater Weather", една от най-слушаните песни в историята на Spotify, The Neighbourhood са изградили впечатляваща международна публика. Още изпълнители за този ден ще бъдат обявени скоро.

Билетите влизат в продажба на 13 ноември 2026 г. от 10:00 ч. на releasesofia.bg и more.com.

Ексклузивна предварителна продажба за фенове на изпълнителя започва на 11 ноември от 10:00 ч., с ограничен брой билети на цени от 65 €, през официалните канали на групата.

Early bird билети на цени от 65 € ще бъдат налични и по време на официалната продажба на 13 ноември, при наличност след приключването на предварителната продажба. Допълнителните ценови категории ще бъдат обявени допълнително.

Ще бъде наличен и ограничен брой VIP билети на цени от 300 €.

VIP билетите включват:

Паркинг

Свободна консумация на напитки от отворен бар

Специален сувенир

Достъп до обособена зона със седящи места

Приоритетен вход

Отделни санитарни помещения за VIP зоната

За пълна информация относно цени, програма, достъп и други подробности посетете www.releasesofia.bg.

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The Neighbourhood

Създадена в Калифорния през 2011 г., The Neighbourhood бързо надраства алтернативната сцена, от която произлиза. С харизматичния фронтмен Джеси Ръдърфорд начело и отличителна визуална естетика, превърнала се в неизменна част от идентичността им, групата скоро заема своето място в съвременната попкултура.

Големият пробив идва със сингъла "Sweater Weather", включен в дебютния им албум "I Love You." (2013), който се превръща в един от най-големите алтернативни хитове на своето време. Повече от десетилетие по-късно песента се доближава до 5 милиарда слушания в Spotify и вече е сред трите най-слушани парчета в историята на платформата. Междувременно песни като "Daddy Issues", "Softcore", "Reflections" и "You Get Me So High" също преминават границата от 1 милиард слушания, доказвайки дълготрайното въздействие на музиката им и непрестанния интерес към нея от страна на новите поколения слушатели.

Следват албумите "Wiped Out!" (2015), "The Neighbourhood" (2018) и "Chip Chrome & The Mono-Tones" (2020), с които групата постепенно развива своя звук, запазвайки тъмната, меланхолична атмосфера, превърнала се в нейна запазена марка.

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След продължителна пауза, петимата членове отново се събират в студиото и през 2025 г. се завръщат с "(((((ultraSOUND)))))" - петият им студиен албум, създаден в резултат на по-свободен и спонтанен творчески процес.

Завръщането им на сцената е съпътствано от най-мащабното турне в кариерата им, което ги отвежда до някои от най-престижните концертни зали в света, сред които Madison Square Garden в Ню Йорк, The O2 в Лондон и Accor Arena в Париж.

Release Sofia е нов фестивален проект, роден от опита и концепцията на Release Athens – един от най-големите и утвърдени музикални фестивали в Гърция. През 2027 г. той разширява присъствието си в България, пренасяйки своята идентичност и визия в София. Амбицията е Release Sofia да се превърне в ежегодна музикална среща за публиката от България и региона, представяйки големи международни и български артисти, обединени от мащабни продукции, високо ниво на организация и внимание към цялостното преживяване на публиката. От създаването си през 2016 г. Release Athens е посрещнал над 1 милион меломани и е представил повече от 260 артисти, сред които над 150 международни имена.