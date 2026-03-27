Марин Петков след 10:2: „Можем да покажем повече“

Крилото на националния отбор на България Марин Петков сподели мнението си след категоричния успех с 10:2 над Соломоновите острови в полуфиналния сблъсък от турнира FIFA Series, който се провежда в Индонезия. Българският тим демонстрира сериозно превъзходство, но въпреки убедителния резултат, Петков подчерта, че съперникът не бива да бъде подценяван.

"Не можем да омаловажаваме съперника, момчетата дадоха всичко от себе си. Атмосферните условия са от предпоставките да се получи хубав или лош мач. Адаптирахме се и най-важното е, че победихме", сподели Марин Петков.

Футболистът, който в момента защитава цветовете на Ал Таавун в Саудитска Арабия, коментира и значението на самия резултат, като подчерта, че всяка победа има своята стойност.

"Всяка победа, разбира се, с такъв изразителен резултат е по-добре за нас, трябва да ѝ се отдава принос, естествено различен. Поздравявам съперника", допълни той, показвайки уважение към противниковия тим въпреки разгромния резултат.

Петков също така направи кратка оценка на представянето на българския състав, като остана умерен в изказването си и остави крайната преценка на треньорския щаб, но не скри, че има още какво да се желае от играта на отбора.

"Той е треньор, аз не мога да правя забележки на отбора дали е играл добре, или зле, но смятам, че можем да покажем повече и да разгърнем потенциала си. Надявам се в понеделник да играем по-добре и отново да победим", завърши Петков, изразявайки оптимизъм за следващия мач и увереност, че тимът може да надгради показаното до момента.

Изказването му подсказва, че въпреки убедителния успех, в лагера на националния отбор има амбиция за още по-добро представяне и развитие, особено в предстоящия финален двубой от турнира.

