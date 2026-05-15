Пак на пешеходна пътека: Блъснаха млада жена с тротинетка

15 май 2026, 10:03 часа
Снимка: iStock
Жена на 20 г. е била блъсната от лек автомобил при преминаване с управляваната от нея електрическа тротинетка по пешеходна пътека в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Пострадалата е транспортирана в болница за прегледи. Инцидентът е станал на кръговото кръстовище на бул. "Марица - Юг" при Водната палата. Сигналът за него е получен малко след 7:30 ч. сутринта. 

Шофьорът на автомобила, на 58 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни.

Движението в района на катастрофата вече е освободено.

Спасиана Кирилова Редактор
