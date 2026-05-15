Закрепили на колата му граната: Полицията разследва опит за атентат

Мъж се е оплакал в полицията, че намерил прикрепена към автомобила му граната, съобщават от ОДМВР-София. Около 11 часа на 14 май в РУ-Самоков постъпил сигнал от жител на с. Говедарци, че на ползвания от него лек автомобил е прикрепено устройство с вид на граната.

Районът незабавно е отцепен от полицейски служители. На място са изпратени екипи ГДЖСОБТ, пожарната и спешна помощ. Устройството е обезвредено и иззето за експертиза.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 333 от НК. Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура-Самоков.

