Ас на ЦСКА се закани на Левски: Дерби не се играе, а се печели!

„Дерби не се играе, а се печели. Феновете могат да очакват от нас, че ще дадем всичко, на което сме способни. Ще се борим за всяка топка и ще влизаме здраво във всяко единоборство“, заяви халфът на ЦСКА Бруно Жордао пред БГНЕС по повод предстоящия мач с Левски. Последното за сезона Вечно дерби е на 16 май (събота) от 16:00 часа на стадион „Васил Левски“.

„Можем да обещаем на феновете, че ще се борим до самия край"

На въпрос дали на играта на „червените“ ще се отрази фактът, че Христо Янев може да съхрани част от основните футболисти за финала за Купата срещу Локомотив Пловдив, португалецът коментира: „Всички сме здрави, готови сме и искаме да участваме в този мач. Няма значение кой ще бъде на терена. Ние сме отбор, семейство, което работи здраво всеки ден. Всеки знае какво трябва да прави както във фаза атака, така и във фаза защита, и е готов да излезе на терена, за да помогне да спечелим мача“.

Жордао се обърна и към феновете преди дербито. „Разчитаме изключително много на тях. Те са нашият допълнителен играч. Това, което можем да обещаем, е, че ще се борим до самия край. Усещаме подкрепата им от първата до последната минута и ще се раздадем максимално, за да спечелим мача и да ги зарадваме“, заяви португалецът.

