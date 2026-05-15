Отлични новини за ЦСКА: Брахими се разминал с тежка травма, Янев го пази за финала за Купата

15 май 2026, 9:34 часа 160 прочитания 0 коментара

В ЦСКА получиха отлични новини дни преди Вечното дерби с Левски в Първа лига и финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив, след като стана ясно, че Мохамед Брахими се е разминал с тежка травма. Както е известно, крилото получи контузия по време на двубоя с ЦСКА 1948, след като бе връхлетян от вратаря на съперника Петър Маринов и се наложи да бъде заменен принудително.

Брахими най-вероятно ще пропусне Вечното дерби с Левски

Колегите от „Тема спорт“ съобщиха, че Мохамед Брахими е преминал обстойни медицински прегледи, които са показали, че травмата му не е сериозна и той ще бъде на линия за финала за Купата на България. Крилото обаче най-вероятно ще пропусне Вечното дерби с Левски утре. Причината е, че треньорът на ЦСКА Христо Янев предпочита да го запази за предстоящия двубой със „смърфовете“, който е от изключителна важност, тъй като може да гарантира на „армейците“ участие в Лига Европа през следващия сезон. Очаква се срещу „сините“ по фланговете да действат Лео Перейра и Алехандро Пиедраита.

ЦСКА ЦСКА 1948 Мохамед Брахими

Крилото се намира в топ форма

От началото на годината Мохамед Брахими се утвърди като един от най-важните футболисти в състава на Христо Янев. Крилото се намира в топ форма като в последните девет мача на ЦСКА е реализирал 3 попадения. Именно той донесе победите с по 1:0 над Лудогорец и ЦСКА 1948 в Първа лига. До момента през сезона фланговият футболист има на сметката си 29 двубоя с „червената“ фланелка, в които е вкарал 5 гола и е направил 3 асистенции.

Бойко Димитров
