Прея избухва с "LAVA" и нов музикален жанр

След "ДИАМАНТ", "MÓMA" и "ЕДЕЛВАЙС", които загатнаха за новата творческа посока на Прея, "LAVA" идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. "Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване", споделя тя.

Фотограф: Дуран Дуран

Това търсене я отвежда далеч от шума на публичния живот и право в студиото - в дълги, терапевтични сесии с най-близките ѝ творчески колаборатори, сред които са Денис Попстоев, Мила Роберт, Симо Желязков, Радо Казасов и Теодор Хараламбиев. Резултатът е албум, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, открил собствения си език.

"Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти." Ако досега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то "LAVA" издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор - музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си.

"Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги. И че те са Вулканът." Прея и екипът ѝ изграждат смел и нов свят в поп музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. "LAVA" звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем.

В рамките на 13 песни албумът превежда слушателя през различни емоционални състояния - от страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. "Има песни, в които си позволих да изразя слабост - нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито."

"LAVA" е албум за изгарянето на всичко излишно. За безпрекословната свобода да бъдеш най-силната на версия на себе си. И ако "MÓMA" беше първата искра, а "ЕДЕЛВАЙС" - оголената изповед, то "LAVA" е самата експлозия. Слушайте албуа във всички дигитални платформи.