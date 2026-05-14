Отбор от Първа лига окончателно изпадна от елита на България

14 май 2026, 20:24 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Монтана
Ботев (Враца) победи гостуващия Монтана с 1:0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на efbet Лига. Единственото попадение в мача реализира резервата Даниел Генов в 70-ата минута. Домакините са си осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като заемат девето място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във Втора лига, след като е на 16-а последна позиция с 16 точки.

Монтана официално изпадна във Втора лига

Първото полувреме не предложи нищо интересно, единствено два-три далечни удара и равностойна игра в центъра. Тази ситуация не се промени в първите 20-25 минути на втората част, докато старши треньорът Тодор Симов не предприе две смени и в игра се появиха Даниел Генов и Касим Хаджи.

ПФК Монтана

Секунди след влизането си на терета Генов се разписа с глава, след като засече центриране на Владислав Найденов. До края домакините бяха по-активни, но не успяха да стигнат до нов гол. В следващия кръг на 18 май Ботев Враца ще гостува на Добруджа, а Монтана приема Спартак Варна.

