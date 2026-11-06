Официално: УЕФА одобри стадион "Българска армия" за мачовете в Европа

Ръководството на ЦСКА зарадва "червена" България със страхотна новина! Както е известно, миналия уикенд новият стадион "Българска армия" отвори врати след близо три години. "Армейците" се завърнаха у дома и за първи път посрещнаха отбора на Славия в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят бе много зрелищен и се изигра пред пълни трибуни, но завърши при нулево равенство.

Официално: ЦСКА посреща Трабзонспор на "Армията"

Сега ЦСКА обяви, че отборът ще посрещне Трабзонспор на стадион "Българска армия" в мач от основната фаза на Лигата на конференциите този месец. Клубът е получил разрешение от УЕФА да приеме турския гранд на новото съоръжение. Това ще бъде първи двубой на тима от евротурнирите. Срещата ще се изиграе в четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа българско време. Това ще бъде втори мач за "червените" на новия стадион след равенството 0:0 срещу Славия миналата седмица.

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"Армейци, Първият европейски мач на ЦСКА на ст. "Българска армия" след реконструкцията ще е срещу Трабзонспор на 26 ноември! Днес УЕФА официално даде зелена светлина на 31-кратния шампион на България да домакинства на собствения си стадион в следващото изпитание на европейската сцена. Честито, армейци! Ще се видим у дома на 26 ноември", написаха от ръководството на ЦСКА на официалната си страница в социалните мрежи.

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