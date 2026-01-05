Мило Борисов отговори на ласкавите думи на Сираков: За нас Левски е кауза с голяма обществена отговорност

Собственикът на генералния спонсор на Левски - Мило Борисов, изказа благодарност на президента на Левски Наско Сираков. В телевизионно интервю легендарният нападател на "сините" подчерта, че Борисов е изиграл огромна роля в подобряването на финансовото състояние на столичния гранд. От своя страна бизнесменът отговори, че думите на Вълка са оценка и признание за "един дълъг и нелек път, извървян заедно".

Мило Борисов: Думите на Наско Сираков са оценка и признание за един дълъг и нелек път

„Думите на Наско Сираков са оценка и признание за един дълъг и нелек път, извървян заедно. За нас Левски е кауза с голяма обществена отговорност и значимост и ние много се радваме, че ангажиментът, който поехме преди почти 5 години към клуба и синята общност, е напът да стане реалност“, заяви Мило Борисов, краен собственик и инвеститор на компанията.

ОЩЕ: ФИФА и УЕФА почетоха Димитър Пенев с обширни материали, цитираха Стоичков и Бербатов

Вече почти 5 години фирмата на Мило Борисов е генерален спонсор на Левски, като от самото начало на договора Борисов нееднократно подчерта, че целта е не само клубът да се стабилизира финансово, но и да стане шампион. Тази амбициозна и трудна цел е напът да бъде постигната през настоящия сезон.

Иначе във въпросното интервю Сираков оцени стойността на играчите на Левски на около 35 милиона евро, като вероятно се води по данните на портала Transfermarkt (32,6 млн. евро). Той отбеляза още, че през 2020-а играчите в отбора са имали пазарна стойност от 7 млн. евро.