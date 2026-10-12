Моментът, който превърна Петър Жеков в голова машина и донесе "Златната обувка" на България

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Не само във футбола, а и в живота, един-единствен момент, едно-единствено решение, може да обърне пътя, по който си тръгнал и да те отведе в коренно различна посока. Никой не знае каква. Дори и оригиналната ти пътека да е изглеждала осеяна с успехи, то никога не знаеш дали новата няма да ти донесе още повече. Именно едно решение променя пътя на един от най-великите футболисти не само на ЦСКА, а и на България - Петър Жеков.

Петър Жеков започва като вратар

Изненадващо или не, считаният от мнозина за най-добрият нападател, стъпвал по родните терени, е започнал футболния си път като вратар. Това не е шега. В детските си години и когато е започнал в школата на Химик Димитровград, Петър Жеков се е изявявал под рамката на вратата. Постепенно, още докато е в школата, треньорите му виждат какъв талант има и осъзнават, че не могат да го пропилеят, като го оставят на вратата. Затова в школата на Химик Жеков е преквалифициран в защитник.

Жеков е прекалено добър за вратар или защитник

Но малкият Петър се оказва прекалено техничен дори за защитата. Добрата му физика, отличното боравене с топката и мощният удар, които притежавал го извеждат до халфовата линия на отбора. Именно като полузащитник Жеков дебютира за първия отбор на Химик Димитровград през сезон 1962/63. Недълго след това, Петър Жеков се мести още по-напред по терена. През 1963 г. той преминава в Берое, а старозагорци осъзнават нещо, което променя историята на целия български футбол.

Петър Жеков се превръща в нападател

В онези години отборите търсят стабилна физика и силен удар в нападателите си. От Берое виждат именно това в Петър Жеков и веднага го преместват напред по игрището. Това буквално отваря пътя на Жеков. Той избухва. Качва се на върха на вълната и не слиза от него с години. За петте години, в които играе за Берое той няма сезон, в който да е вкарал по-малко от 10 гола. А в последните си три кампании Жеков вкарва поне 20 гола, като през сезон 1967/68 той се превръща в първия футболист, вкарвал повече от 30 гола в "А" Група. Тогава нападателят вкарва 31 попадения. Но това е и последният му сезон в Берое.

Жеков печели "Златната обувка"

След това преминава в ЦСКА. И след като е покорил българския връх, сега е време за европейския. Още в първия си сезон на стадион "Българска Армия" Петър Жеков подобрява собственото си постижение. Легендата вкарва 36 гола в 29 мача през сезон 1968/69 за ЦСКА в "А" Група и не просто чупи рекорда си, а печели "Златната обувка". Така Жеков се превръща в първия българин, който печели голмайсторското отличие. И всичко това заради решението да заиграе на върха на атаката. Следват още успешни сезони с ЦСКА, в които Петър Жеков неизменно вкарва.

Петър Жеков държи знаменития рекорд почти 50 години

Жеков прекратява официално кариерата си през 1974 г., когато е на 30-годишна възраст, като остава вписан в състава на ЦСКА до края на сезон 1974/75. Над 20 години по-късно, когато е на 52, Петър Жеков прави знаменито завръщане, като играе 6 мача за Берое, който тогава е във "В" Група. Жеков вкарва 3 гола и доказва, че попаденията са в кръвта му. Дълги години Петър Жеков стоя на върха при голмайсторите на "А" Група със своите 253 гола. От 1974 г. чак до 2021 г., когато Мартин Камбуров подобри рекорда му.

Едно решение променя цялата история

Впечатляващата история на Петър Жеков доказва само едно - съдбата си знае работата. Дори да започнеш като вратар и да ти се наложи да преминеш през защитник и халф, накрая ставаш нападателя, който ти е писано да бъдеш. Съдба, плод на едно решение, което промени цялата история на българския футбол.

Автор: Николай Илиев

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