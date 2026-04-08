Монтана – ЦСКА: Кога и къде да гледаме последния тест за „армейците“ преди Вечното дерби?

ЦСКА гостува днес на Монтана в мач от 29-ия кръг на Първа лига. Срещата е от изключителна важност и за двата тима - „червените“ се борят с ЦСКА 1948 за третото място в първенството, докато домакините водят ожесточена битка да запазят елитния си статут и през следващата кампания. След изиграването на този кръг до края на редовния сезон остава само още един. След това пък предстоят плейофите в шампионата. В последния кръг от редовния сезон ЦСКА приема Левски във Вечното дерби на българския футбол, а Монтана е домакин на Славия.

Монтана – ЦСКА: Начален час и ТВ

В последния кръг на Първа Монтана изигра много силен мач като гост на Арда Кърджали, но отстъпи с 1:2 след гол в 90-ата минута на срещата. ЦСКА също не се представи на ниво по време на последния си двубой. Тимът на Христо Янев се наложи над Берое с класическото 3:0, но „червените“ отново имаха доста неточности в играта си. При резултат 1;0 за „армейците“ пък главният съдия спести чиста дузпа за заралии.

В колко часа започва мачът между Монтана и ЦСКА?

Двубоят между Монтана и ЦСКА е насрочен за днес като ще стартира в 18:00. Срещата ще се проведе на стадион „Огоста“, който ще бъде пълен за мача на местните любимци със столичния гранд.

Коя телевизия ще предава двубоя между Монтана и ЦСКА?

Мачът между Монтана и ЦСКА ще бъде предава пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт.

ОЩЕ: Милан или Барселона? Камата разкри кой ще дойде в София за откриването на новата „Армия“