"Моряците" изплуваха от блатото след загубата във Враца! Черно море пречупи новак с огромен късмет

Черно море се завърна на победния път с успех над един от новаците в елита. "Моряците" победиха с 2:0 Добруджа Добрич в мач от осмия кръг на Първа лига. Селсо Сидни откри резултата за домакините. Португалецът и Николай Златев пропиляха куп възможности да подсигурят трите точки за тима на Илиан Илиев, който преди международната пауза допусна първата си загуба за сезона. "Моряците" все пак удвоиха преднината си в добавеното време, когато Асен Чандъров се разписа от дузпа. Така Черно море остава на петата позиция във временното класиране, докато добричлии са 14-и.

Черно море пропусна куп възможности, но все пак спечели трите точки

"Моряците" се ориентираха по-добре в срещата и първи застрашиха съперниковата врата. Две бързи атаки на домакините в първите десетина минути зададоха тона на мача. Николай Златев на два пъти бе близо до това да открие резултата, но ударите му така и не намериха целта. След половин час игра дойде първото положение за добричлии, което бе отразено по отличен начин от Пламен Илиев. Към края на полувремето Антон Иванов извърши грубо нарушение в краката на Златев и моментално получи жълт картон от съдията. Реферът обаче беше привикан да разгледа ситуацията с ВАР, след което промени решението си и директно изгони крилото.

Така, с човек по-малко, гостите станаха още по-уязвими и логично допуснаха попадение във вратата си. След бързо изпълнение на тъч топката се озова във Васил Панайотов, който намери Селсо Сидни. Португалецът не се поколеба и откри резултата в 44-а минута. Така двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс за Черно море.

Черно море подсигури успеха си над 10 от Добруджа в края

Втората част започна по-активно за тима на Добруджа. Лукас Кардозо отправи опасен удар, но Пламен Илиев внимаваше и улови без затруднения. Домакините отговориха с пореден изстрел на Николай Златев, който отново се размина от целта. Минути по-късно отново Златев бе в центъра на вниманието, като този път си попречиха със Сидни пред вратата и се разминаха с второ попадение. Четвърт час преди края на двубоя португалецът бе близо до това да реализира за втори път в срещата, но ударът му с глава бе отразен от Галин Григоров. Минути преди края на мача Фелипе Кардосо пропусна отлична възможност да затвърди успеха на "моряците". Това все пак се случи в добавеното време, когато Асен Чандъров се разписа от бялата точка. Така срещата приключи с победа за Черно море.

