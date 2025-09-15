Бразилска магия и българска точност задълбочиха кризата в Славия и изстреляха ЦСКА 1948 в Топ 3

ЦСКА 1948 записа най-убедителната си победа от началото на сезона. Отборът на Иван Стоянов надделя над Славия в мач от осмия кръг на Първа лига. Двата тима изиграха равностойна среща в Бистрица, но късметът бе на страната на домакините. "Червените" се възползваха отлично от възможностите си и стихнаха до успех с 3:1. Гостите от "Овча Купел" бяха отказани от гредата и великолепната реакция на Димитър Шейтанов. С този успех ЦСКА 1948 се изкачи на третата позиция във временното класиране, докато "белите" продължават да заемат предпоследното 15-о място.

ЦСКА 1948 срази Славия с Бистрица

Срещата започна равностойно, но домакините от Бистрица постепенно наложиха натиск и това даде резултат в 16-а минута. След изпълнение на ъглов удар топката попадна във Франко, който не се поколеба да изведе "червените" напред. Точно толкова минути по-късно "белите" отговориха. Кристиян Стоянов получи извеждащ пас в наказателното поле и с техничен удар с левия крак направи резултата 1:1. Пет минути преди почивката гостите можеха да стигнат и до втори гол, но Димитър Шейтанов направи великолепно спасяване с една ръка, за да отрази удара на Иван Минчев. Така двата тима се оттеглиха на почивката при 1:1.

Домакините решиха мача през втората част

Втората част започна по сходен начин. В 61-а минута отново Франко се оказа под светлините на прожекторите и имаше шанс да отбележи за втори път в срещата. Ударът му обаче срещна напречната греда. Бразилецът все пак реализира втори гол три минути по-късно, когато бе оставен непокрит в наказателното поле и с плътен диагонален удар направи резултата 2:1 в ползва на "червените". В 76-а минута Атанас Илиев на практика сложи точка на спора. Родният нападател не пропусна да накаже стража на Славия на празна врата. До края на мача не се стиха до други опасни положения и "червените" се поздравиха с трите точки.

ОЩЕ: Клуб от Първа лига може да понесе сериозни последици след ексцесии на фенове