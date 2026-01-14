На фона на драмата с Левски: Ботев Пловдив направи силен входящ трансфер

Ръководството на Ботев Пловдив обяви силен входящ трансфер в официалните си канали. "Канарчетата" подписаха с офанзивния футболист Педро Игор. Той идва на стадион "Христо Ботев" от беларуския Динамо Минск. "Жълто-черните" уточниха, че са заплатили трансферна сума за правата на играча, който ще подсили нападението им. В комюникето не се посочва точната дължина на споразумението между двете страни, но се уточнява, че то представлява "дългосрочен контракт".

Всичко това се случва на фона на скандал между Ботев Пловдив и Левски. По последна информация столичният гранд е платил откупната клауза на Армстронг Око-Флекс, като сумата е преведена по сметката на пловдивския клуб, но "канарчетата" отказват да признаят плащането. От "Колежа" излязоха с нова позиция по казуса, като твърдят, че "сините" са предприели неправомерни действия по привличането на техния футболист и не смятат плащането за валидно активиране на откупната клауза.

Иначе Педро Игор е роден на 27 март 2002 година във Форталеза, Бразилия. Юношеската му кариера преминава изцяло в отбори в родината му. През пролетта на 2024 година е привлечен в Динамо Минск, където изиграва общо 38 мача. Още в първия си сезон с екипа на Динамо става шампион на Беларус. През настоящата кампания Игор взе участие и в двата мача на Динамо срещу българския първенец Лудогорец в квафиликационните кръгове на Шампионска лига, като в единия двубой реализира попадение.

23-годишният флангови състезател се присъедини към тренировъчния процес на пловдивчани в средата на миналата седмица, а в днешния ден парафира дългосрочен контракт с „жълто-черните“.

