Тим от Първа лига тества юноша на Байерн Мюнхен

Тим от българската Първа лига тества юноша на Байерн Мюнхен. Става въпрос за отбора на Славия, в който в момента кара проби продуктът на баварската школа Валентин Йотов. Това съобщиха колегите от „Гонг“. 19-годишният офанзивен полузащитник е пристигнал у нас преди няколко дни като вече е взел участие в контролата на „белите“ срещу Септември София. Двубоят се състоя през уикенда като завърши при равен резултат 2:2.

Валентин Йотов е прекарал 7 години в школата на Байерн

Валентин Йотов е роден на 15 януари 2006 година в американския град Бостън. Той стартира кариерата си в школата на Филаделфия Юниън, но през лятото на 2018-та става част от академията на Байерн Мюнхен. Офанзивният полузащитник прекарва общо 7 години при баварците като достига до отбора до 19 години на германския гранд. През това лято обаче договорът му с клуба изтече и той стана свободен агент.

Ратко Достанич ще реши дали Славия да задържи халфа

В края на август 2025-та Валентин Йотов премина в гибралтарския Глейсис Юнайтед. Той обаче изигра едва три мача за отбора, в които не успя да се отчете с гол или асистенция. Така халфът се озова на проби в Славия. Все още обаче няма яснота дали най-стария столичен клуб ще реши да предложи договор на бившия юношески национал на България. Очаква се в следващите дни треньорът на тима Ратко Достанич да прецени дали Йотов ще свърши работа на „белите“.

