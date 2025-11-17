Боримиров привиква ас на Левски на сериозен разговор – на „сините“ им писна да ги мотае!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров ще привика тези дни един от основните играчи на „сините“ на сериозен разговор. Става въпрос за 28-годишния централен защитник на родния гранд – Кристиан Димитров. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите бранителят ще посети офисите на Левски веднага, след като приключат ангажиментите му към националния отбор на България.

Договорът на Кристиан Димитров с Левски изтича

Както е известно, Кристиан Димитров има договор с Левски до края на настоящия сезон. Ръководството на клуба вече му предложи нов контракт, но централният защитник така и не дава отговор дали възнамерява да го подпише. Това не се нрави на шефовете на „сините“, тъй като от 1 януари бранителят може да преговаря с всеки един друг отбор, където да премине без пари, след като споразумението му със столичани изтече.

"Сините" подадоха ръка на бранителя в много труден момент

Левски не иска да изпусне Димитров без трансферна сума и поради тази причина Боримиров ще се опита да го склони да преподпише своя договор с тима. „Сините“ се надяват, че българският национал ще го стори, тъй като родният гранд му подаде ръка в много труден момент. Кристиан Димитров бе останал без отбор, след като договорът му с Хайдук Сплит изтече и не бе подновен. От Левски обаче възродиха кариерата му и сега на „Герена“ се молят той да върне жеста.

