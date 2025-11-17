Официално: Ботев Пловдив представи Херо, дебютът му ще е срещу ЦСКА

Ръководството на Ботев Пловдив представи официално новия треньор на тима. Това е Димитър Димитров – Херо. Както е известно, в последните месеци „канарчетата“ усилено търсиха нов наставник, след като се разделиха с Николай Киров – Белия. Тимът бе воден временно от Иван Цветанов. След назначението на Димитър Димитров той ще се завърне на работа в школата на „жълто-черните“, където е треньор.

Димитър Димитров подписа договор за 2 години

Димитър Димитров подписа днес своя договор с Ботев Пловдив, след което бе представен официално за новия треньор на тима. Контрактът на именития специалист е за срок от две години. Херо започва веднага работата си с отбора като ще води днешната тренировка на „жълто-черните“. Димитров ще даде своята първа пресконференция като наставник на „канарчетата“ във вторник, 18 ноември от 12:00 часа като събитието ще се състои на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

🟡⚫️ Димитър Димитров - Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив. Един от най-титулуваните български специалисти... Posted by Botev Plovdiv on Monday, November 17, 2025

Ботев заема 9-то място в Първа лига

Димитров ще има много тежката задача да извади Ботев от игровата криза, в която се намира от началото на сезона. В момента „канарчетата“ заемат 9-то място във временното класиране на Първа лига със 17 точки – само на 4 от 15-ата позиция. През кампанията пловдивчани са спечелили 5 победи, два мача са завършили наравно, а са допуснали 8 загуби. Следващият двубой на Ботев е в събота, 22 ноември срещу ЦСКА в София. Именно тогава Херо ще дебютира начело на новия си отбор.

