Нова риалити двойка? Денислава от "Игри на волята" с участник във "Фермата" (СНИМКИ)

Риалити участник ли - личният ти живот няма как да остане далеч от светлините на прожекторите и медиите. Сред знаменитостите от бългaрските шоубизнес среди има много, които предпочитат да избягват показността и да дават подробности относно връзките си, но има и такива, за които споделянето на всеки детайл от ежедневието в социалните мрежи е просто задължително.

Нова любов

Нова доза слухове обаче се появиха около риалити звездата от "Игри на волята" Денислава Велкова, която наскоро показа няколко снимки в компанията на Любомир Иванов, добре познат на зрителите от друг риалити формат - "Фермата".

Още: Да намериш истинска любов в риалити е възможно: Чефо от "Диви и красиви" разбива стереотипи (СНИМКИ)

Това ли е новата звездна двойка се питат феновете им, след като кадрите, на които изглеждат доста близки, привлякоха вниманието им.

В скорошната публикация на Дени виждаме няколко снимки от общото им пътешествие на екзотична дестинация. Синеоката красавица не скри как се забавлява заедно с Любомир на пътешествие с яхта. Двамата се насладиха на красиви гледки и впечатляващи плажове.

Снимки: Denislava velkova/Instagram

Още: Щастие за Алекс Иванов от "Братя": Сгоди се на театралната сцена (СНИМКА)

Двамата позират заедно, а от погледите им и близостта изглежда, че не са просто приятели. Според някои онлайн източници, по-рано тази година те са потвърдили връзката си на фестивала на народната носия в Жеравна.

Припомняме, че в началото на годината Дени сбъдна своята голяма мечта и отвори свой собствен грууминг салон за домашни любимци.

През годините се говореше, че тя е имала връзка с актьора Кристиан Кирилов. След "Игри на волята" имаше и упорити слухове за връзка с Мартин Елвиса, който участва и в "Ергенът".

Още: Щастие за Алекс Иванов от "Братя": Сгоди се на театралната сцена (СНИМКА)