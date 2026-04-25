НА ЖИВО: ЦСКА - Левски, дербито започва скоро - следете тук!

25 април 2026, 14:22 часа 2359 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: ЦСКА - Левски, дербито започва скоро - следете тук!

Тази събота (25 април) столичните грандове ЦСКА и Левски отново излизат един срещу друг в голямото дерби на българския футбол! "Червени" и "сини" ще премерят сили в двубой от първия кръг на финалните плейофи за сезон 2025/26 в Първа лига. Двубоят ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" в София, като ще започне в 16:00 часа българско време и ще можете да проследите ЦСКА - Левски НА ЖИВО в Actualno.com!

ЦСКА и Левски отново се захапват на терена - по-малко от две седмици след последната им среща, когато в последната минута Леандро Годой отказа "сините" от победата. Тази грешна стъпка на Левски не се оказа фатална в битката за титлата, тъй като прекият опонент на столичани Лудогорец загуби от Арда Кърджали, а преди това изпусна точки и срещу тима на Черно море.

Левски има аванс от 10 точки на върха преди началото на плейофите и трудно може да го пропилее, но ЦСКА ще опита поне малко да обърка сметките им. "Червените" са и с приповдигнато настроение, след като победиха Лудогорец с 2:1 като гост в първата среща от 1/2-финалите за Купата на България. Именно Купата е големият фокус на "армейците", но Христо Янев със сигурност ще опита да зарадва феновете и във Вечното дерби.

ЦСКА - Левски

Христо Янев все още няма загуба от Хулио Веласкес като треньор на ЦСКА, след като го победи през есента, а във втората среща преди няколко дни мачът завърши 1:1. Самият Веласкес заяви преди срещата, че не знае дали Янев може да го изненада по някакъв начин, но сега поне ще има възможността да бъде покрай тъчлинията, след като в миналото дерби бе наказан и избра да гледа двубоя от "Герена".

Още: Българският суперталант, който не иска и да чува за ЦСКА, Левски и Лудогорец

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
