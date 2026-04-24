"Левски вече е шампион, просто чакаме математиката"

На извънредна пресконференция на стадион "Георги Аспарухов" мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков направи ключово изказване относно развръзката на първенството. При оставащи 6 мача до края на сезона и преднина от 10 точки на върха, Сираков обяви, че клубът вече се чувства като победител. Освен спортните успехи, бе обявена и голяма промяна в собствеността – бизнесменът Атанас Бостанджиев влиза в клуба с мащабен план за инвестиция от 130 млн. лева за нов стадион.

Наско Сираков не вижда кой може да спре Левски по пътя към титлата

Сираков бе категоричен, че първото място на "сините" е резултат от собствената им игра и усилия, а не от външни обстоятелства:

"Няма отбор, който да ни е помогнал. Сами си помогнахме. Левски е на тази позиция единствено и само благодарение на себе си. На собствените си усилия и на играта, която показва. От никого не сме чакали помощ, от никого не сме искали помощ и няма да искаме."

Въпреки че на теория титлата още не е спечелена, президентът на клуба изрази пълна увереност, че Левски ще официализира триумфа си съвсем скоро:

"Ние сме станали шампиони вече. Математически само смятаме кога ще стане официално. Всички в клуба се чувстваме се горди с това, което свършихме през последните години. След всички апокалиптични неща, които се предсказваха и се чертаеха в медийното пространство. Може би в очите на някои хора да сме постигнали немислимото. Аз съм свидетел как работиха всички в този клуб. Още един път им благодаря. Тази титла ще бъде за тях."

Сираков обърна специално внимание на ролята на привържениците, които по думите му са основният стълб, задържал клуба през последните трудни 6 години:

"Не съм се чувствал соло. Споменах хора, на които се облегнах през годините и които ми помогнаха изключително много. Далеч съм от мисълта да се бия в гърдите и да обявявам какво съм свършил. Свършихме го всички заедно. Заедно с феновете, които повярваха, които късаха от залъка си, от мизерните си заплати и пенсии, за да помогнат за спасението на клуба. Аз успях да канализирам тази енергия, но енергията на феновете през тези 6 години беше нещо помитащо."