Иран с ясен намек, че ще отреже огромна част от световния Интернет

Иран отправи кристално ясен намек, че е възможно да атакува критична инфраструктура, която осигурява огромна част от интернет връзките в глобален мащаб. Иранската новинарска агенция Tasnim публикува карта на подводните кабели, което веднага предизвика спекулации, че те могат да бъдат прерязани.

Около 15% от глобалния интернет трафик преминава през тези кабели. Те свързват Персийския залив с Европа и Азия. Ако бъдат повредени, интернет услугите в региона могат да започнат да се сриват – банки, бизнеси и центрове за данни разчитат на тези линии.

Страните от Персийския залив биха били най-силно засегнати. Други региони също биха усетили въздействието, тъй като това е ключов възел на глобалната мрежа.

Самият Иран също би се сблъскал с последствия, но в по-малка степен, тъй като е по-малко зависим от тези маршрути. Отделно, иранските власти масово изключват Интернет в страната и са подготвени за сценарий на живот, който не е зависим от онлайн услуги.

Междувременно, иранският външен министър Абас Арагчи се срещна в Исламабад с началника на пакистанския генщаб Асим Мунир. Все още има надежда Арагчи да се срещне и с американска делегация там, за да бъдат подгоновени мирните преговори - Още: Иран правят предложение: Тръмп убеден, че ще угодят на САЩ

