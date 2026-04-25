ЕС одобрява Украйна да започне преговори за членство. Няма пари - нов данък иде в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Налице са всички предварителни условия за започване на първия етап от процеса на влизане на Украйна в Европейския съюз. Това е било потвърдено от европейските лидери по време на двудневната им среща на върха в Кипър (23-24 април) – там се проведе поредният Европейски съвет. Официално преговорите за членство на Украйна може да започнат през следващите седмици или месеци – с отваряне на първия клъстер от преговорни глави. Това са т.нар. "Основополагащи въпроси", съобщава Bloomberg. В тази глава на първо място са реформите в правосъдието и борбата с корупцията, като през май, 2025 година, беше приета пътна карта как трябва да се промени украинското законодателство.

Специално за борбата с корупцията европейското изискване е да се премахнат "поправките Лозовой" - според тях наказателни дела се прекратяват само защото са изтекли срокове за досъдебно разследване. И още – независимост на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), като благодарение на тяхната работа от началото на 2026 година има 30 осъдителни присъди и 171 нови започнати дела.

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски изрично поиска фиксирани условия за влизане на Украйна в ЕС и точен срок, предупреждавайки, че иначе ЕС рискува сценарий като този в Грузия.

Русия и Европа - скоро няма да са добри съседи

Междувременно, руският външен министър Сергей Лавров продължава да прокарва реторика как Русия била нападната и под заплаха, а не обратното. Той говори как Запада от няколко десетилетия бил се разширявал (експанзия) в Евразия, на първо място в региони, където Русия била традиционно сила и там съществували "законни руски интереси". "Да нанесем на Русия стратегическо поражение" - това бил европейският лозунг през последните години, каза Лавров, удобно забравяйки кой пръв атакува с армията си суверенна държава. Всички намерения на Запада за сътрудничество с Русия след разпадането на СССР били забравени, „на нас ни обявиха открита война“ (кога, на коя дата) и Киев бил използван като "връх на копие" срещу Руската федерация. Този връх бил неизползван без западната помощ, а германският генщаб или белгийският, Лавров не помнел кой, казал, че се готви за война с Русия и Украйна печелела време. Руският външен министър удобно забравя контекста – подготовка в Европа започна след като руският диктатор Владимир Путин нареди на армията си да нахлуе в Украйна и дори тогава подготовката тръгна много бавно и чак след като Путин отказа и продължава да отказва всякакви преговори за мир, базирани на справедливост и международни договори като Меморандума от Будапеща, в който Русия е гарант за суверенитета и границите на Украйна, каквито са от 1991 година:

⚡️ “An open war has been declared on us” — Lavrov



Russia’s foreign minister claimed the West is trying to inflict a “strategic defeat” on Russia and is using Ukraine as a tool.



“The Kyiv regime is being used as a spearhead. Without Western weapons, intelligence, satellite data… pic.twitter.com/xVYYlLxHe5 — NEXTA (@nexta_tv) April 24, 2026

На този фон, в разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, френският президент Еманюел Макрон напомни красноречиво – да не забравяме, че живеем в уникално време, в което и руският президент, и американският, и китайският действат и са срещу европейците и Европа. А НАТО ще защожи на самолети Saab–Bombardier GlobalEye като следващо поколение АУАКС (радарни самолети за разузнаване), вместо на Boeing E-7. С други думи, европейската индустрия ще поеме задачата за подмяна на остаряващия флот E-3 АУАКС, а не американската. Очаква се производство на около 10-14 самолета на стойност приблизително 5-6 милиарда евро, като влизането им в експлоатация е планирано към началото на 30-те години на XXI век, съобщава турският информационен проект Clash Report:

French President Macron:



We should not underestimate that this is a unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the Europeans.



This is the right moment for us — wake up. pic.twitter.com/bsulE288n2 — Clash Report (@clashreport) April 24, 2026

А в Русия парите продължават да са кът – руското финансово министерство съобщи официално, че е внесло законопроект за поетапно въвеждане и увеличение на ДДС върху вноса в Русия. През 2027 година ставката трябва да е 7%, през 2028 година – 14%, а 2029 година – 22%, колкото е ДДС в Русия сега. Законопроектът трябва да мине през руския парламент, което изглежда формалност. Но Руската централна банка свали основната си лихва от 15% на 14,5% - основните лихви в Европа и САЩ са в пъти по-малки. А гуверньорът на банката Елвира Набиулина предупреди, че за тази година целта в основната лихва се повишава – да стои в диапазон 14-14,5%, не както предишната цел от 13,1 – 13,4%, защото инфлацията в Русия "значително се увеличи". Украинското разузнаване вече съобщи, че руският бюджетен дефицит за първото тримесечие е 4,6 трилиона рубли, докато целта на Кремъл е била да е 3,8 трилиона рубли и то за цялата година!

Освен това – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) публикува поредни данни от руски социологически агенции и източници как рейтингът на Путин пада. Начело като източник е ВЦИОМ – за седма поредна седмица там рейтингът на руския диктатор върви надолу и вече е 65,6%.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна е продължава да расте за второ поредно денонощие на дневна база, съгласно информацията на украинския генщаб. На 24 април е имало 236 бойни сблъсъка спрямо 194 на 23 април. Руснаците са хвърлили 261 управляеми авиационни бомби (КАБ) тоест с 16 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2634 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 120 надолу. Руската армия е използвала 6849 FPV дрона, което с около 220 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Night Over Donetsk: Hunting the Occupiers



Combat operations over the temporarily occupied capital of Donetsk Oblast continue. To counter the drones of First Corps Azov of the National Guard of Ukraine, the Russians have deployed air defense assets and mobile fire groups.



But… pic.twitter.com/7h31LOUvdU — First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) April 24, 2026

Цели 63 руски пехотни атаки са били отбити в Покровското направление, като украинският генщаб посочва и Покровск, и Мирноград като места на активни бойни действия. В Родинско, северно предградие на Покровск и западно на Мирноград, още има украински позиции - геолокализирани видеокадри от удари с дронове на руското специално звено за работа с безпилотни системи "Рубикон" го показва. Още 27 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 9 руски пехотни атаки е имало и откъм Часов Яр в посока Константиновка т.е. от североизток, но нито една не е в границите на самата Константиновка. Учудващо или не, в Славянското направление не е имало нито една руска пехотна атака – именно там руснаците през последния месец имаха най-голям напредък, но липсата на успехи в Константиновка и Лиман ги изложи на опасност от флангови атаки и риск да се наложи в крайна сметка да атакуват в бъдеще Славянск само фронтално, което би се превърнало в поредна касапница с много руски военни жертви. 14 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Лиманското направление е имало 15 руски пехотни атаки, а в съседното му от север Купянско направление – още 10. В Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, украинският щурмови полк „Скеля“ е овладял село Терново (ВИДЕО, 18+)

FP-2 strike drones have destroyed a command post of the Russian 58th Army in Kadiivka, Luhansk region. As a result of the strikes, 9 officers were killed, and 5 others were wounded. pic.twitter.com/mQ068DUfdb — WarTranslated (@wartranslated) April 24, 2026

Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че през последните 3 месеца руснаците почти не ползват бронирана техника за атаки. Не че нямат съвсем, но се стараят да не я ползват, защото украинските дронове не прощават, гласи заключението на канала, създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Руските военнопропагандни телеграм канали "Рибар" и "Два майора" не отчитат нищо особено на фронта извън леко придвижване напред на руски части в пограничния район на Харковска област, като дори съобщават за украински контраатаки при Лиман и Константиновка.

Украинският железопътен оператор "Укрзализниця" съобщи, че въздушни удари Русия е нанесла щети на 9 локомотива, 46 пътнически вагона, 91 товарни вагона, два моста и 17 гари през първата половина на 2025 година; 119 локомотива, 153 пътнически вагона, 135 товарни вагона, 62 моста и 21 гари през втората половина на 2025 година; и 81 локомотива, 40 пътнически вагона, 145 товарни вагона, 22 моста и 12 гари през първите три месеца на 2026 година. Директорът на отдела за стратегия и трансформация на "Укрзализниця" Олег Яковенко заяви, че руските удари срещу железопътната инфраструктура са били общо около 1200 през 2025 година - повече от 2023 и 2024 година взети заедно. Директорът на проектния офис на "Укрзализниця" Константин Дода заяви, че руските сили са извършили 352 удара срещу железопътната инфраструктура между 1 март и 23 април 2026 година и са ударили повече от 20 депа от февруари 2022 година. Яковенко уточни, че руските сили са ударили около 17 300 инфраструктурни съоръжения и железопътен подвижен състав по време на пълномащабното нахлуване, като са повредили около 7300 съоръжения и са унищожили около 9900. Украинският заместник-министър на общностното и териториалното развитие Олексий Балеста добави, че руските сили са ударили повече от 300 локомотива от началото на пълномащабната си инвазия и че украинските власти не са в състояние да върнат, възстановят или модернизират около 50 от тези локомотиви.

Тази нощ руската ПВО е свалила 127 дрона над контролирана от руснаците територия, съобщава руското военно министерство в официалния си канал в Телеграм.