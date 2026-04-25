Украйна е готова за тристранни преговори с Русия и САЩ в Азербайджан

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви готовността на Киев за преговори с Москва в Баку. Той направи това по време на посещението си в Азербайджан. "Споделихме с президента на Азербайджан, че сме готови за тристранни преговори. Вече проведохме такива разговори в Турция и с нашите американски партньори в Швейцария. Готови сме за предстоящи преговори в Азербайджан, ако Русия е готова за дипломация“, заяви украинският президент на съвместна пресконференция с президента на Азербайджан.

Шест споразумения

По време на посещението на Зеленски в Баку двете страни подписаха шест споразумения за укрепване на сигурността и увеличаване на търговията.

Още: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но в Москва

"Нашите екипи определено ще споделят подробностите по-късно. Това са различни области. Днес приоритет номер едно е сигурността, отбранителната промишленост. Украйна демонстрира устойчивост по време на тази война срещу агресора и споделя своя опит днес“, поясни Зеленски.

"Ще развиваме сътрудничеството си и съвместното производство – това са много важни области, които определено ще подобрят сигурността на нашите страни, нашите народи, както и търговията, която наистина искаме значително да увеличим между нашите страни“, обясни той.

Украинският президент специално благодари на Илхам Алиев за "11-те енергийни пакета, с които Азербайджан подкрепи Украйна“, и за помощта му за украинските деца от граничните райони, засегнати от войната.

"Вие приехте повече от 500 украински деца и аз ви благодаря за тази хуманитарна подкрепа“, уточни Зеленски.

Още: Украйна поиска от Турция да е домакин на срещата Зеленски - Путин

Украинският президент припомни, че Русия продължава да нанася удари по цивилни цели и изрази съболезнования на семействата на загиналите при атаките от 25 април.