Червен картон и гол в края завързаха битката за оцеляване в Първа лига

24 април 2026, 21:34 часа 134 прочитания 0 коментара

Берое пoстигна изключително ценен успех над Спартак Варна с 2:1 при визитата на "Коритото" в първи двубой от плейофната фаза на Първа лига. "Соколите" останаха с десет души заради червен картон на Борис Иванов още в четвъртата минута. Въпреки това те поведоха в резултата чрез Жота Лопеш в първия четвърт час. В 82-рата минута заралии се възползваха от численото си преимущество чрез Исмаил Ферер. Малко по-късно Факундо Алоркон осъществи пълен обрат. 

 

Джем Юмеров Отговорен редактор
Берое Спартак Варна Първа лига
