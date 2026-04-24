Червен картон и гол в края завързаха битката за оцеляване в Първа лига

Берое пoстигна изключително ценен успех над Спартак Варна с 2:1 при визитата на "Коритото" в първи двубой от плейофната фаза на Първа лига. "Соколите" останаха с десет души заради червен картон на Борис Иванов още в четвъртата минута. Въпреки това те поведоха в резултата чрез Жота Лопеш в първия четвърт час. В 82-рата минута заралии се възползваха от численото си преимущество чрез Исмаил Ферер. Малко по-късно Факундо Алоркон осъществи пълен обрат.

