Найденов изуми: ЦСКА 1948 е с 5 пъти по-малък бюджет от Лудогорец и Литекс, изкупен от Чавдар

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с поредната цветуща публикация в социалните мрежи. По думи на бизнесмена клубът от Бистрица с с 5 пъти по-нисък бюджет от този на най-богатите два български отбора - Лудогорец и ЦСКА. Също така "червените" отстъпвали по този показател и на Левски 2 пъти, а според Найденов вече може и 2,5 пъти.

Г-н Найденов такъв, какъвто си го познаваме

"Понеже всякакви осведомени карикатури се упражняват на тема бюджети на клубове, ето фактическото състояние на нещата: ЦСКА 1948 е с пет пъти по-малък бюджет от Лудогорец и Литекс изкупен от Чавдар, и два пъти по-малък от Левски, а може би вече и 2,5 пъти по-малък", написа на страницата си във "Фейсбук" Найденов, придружено с обичайните хаштагове: "#ЦСКА #работимграмотно #самисрещуфутболнатамафия"

В коментарите под публикацията потребител се пошегува, като написа: "И всичко това, защото си скръндза!", а бизнесменът за пореден път демонстрира чувството си за хумор: "Няма кеш, Майсторе. Касата е празна", отвърна той.

Само преди дни Цветомир Найденов прикачи медиен материал за интерес към централния нападател на ЦСКА 1948 Диало, придружен с текст: "Оооо, ама то затова ли некви египетски номера ме търсят цял ден, а аз си мисля, че ме атакуват ало измамниците от Горна Оряховица…."