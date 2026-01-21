Африкански гранд дава 6-цифрена сума за звездата на топ отбор от Първа лига

ЦСКА 1948 е един от топ отборите в Първа лига през сезона, като се намира на второто място, на 7 точки от първия Левски. „Червените“ са активни на трансферния пазар, като видяхме традиционната за тях чистка в началото на зимния прозорец. В Бистрица пристигнаха и нови попълнения, но сега се говори за раздяла, която може да не е по вкуса на клуба.

Ал Ахли дава 500 000 долара за Мамаду Диало

Според „TransferFeed“ Египетският гранд Ал Ахли изпраща поредна оферта за звездата на отбора Мамаду Диало. Източникът твърди, че интересът към национала на Мавритания не е от толкова скоро, като ръководството на ЦСКА 1948 вече е отказало една оферта на стойност 300 000 долара на клуба от Кайро. Но египтяните не се отказват и в отговор са увеличили сумата. Тяхната нова оферта за нападателя е на стойност 500 000 долара, което се равнява на около 426 000 евро.

Мамаду Диало е вкарал 13 гола в 19 мача

Очакванията са преговорите да продължат. Мамаду Диало е взел участие в 18 от възможни 19 мача за ЦСКА 1948 в Първа лига, като е вкарал 11 гола и е дал 3 асистенции. „Червените“ са на второ място след изиграването на срещите от първия полусезон, като спечелиха 37 точки – 11 победи, 4 равенства и 4 загуби. Това ги оставя на 7 пункта зад лидера Левски. Отборът от Бистрица се класира на 1/2-финал за Купата на България, където ще срещне ЦСКА. В турнира Диало изигра 1 мач, в който се разписа 2 пъти.

